Clotilde LE GOFF

Ma passion pour le développement de ma région m'a permis d'évoluer dans le média affichage depuis 23 ans. En contact direct avec les chefs d'entreprises et directeurs de point de vente tous secteurs d'activité confondus, je les aide à refléchir sur les médias qui les mèneront à la réussite. Ainsi, une clientèle fidèle à 80 % me conforte dans l'idée d'avoir su faire preuve de pugnacité, de persévérance.

C'est tout cela que je communique à l'équipe que je dirige actuellement en les aidant dans leur organisation, le suivi hebdomadaire d'actions mises en place, l'accompagnement terrain.

Le contact humain est à mon sens ce qui fait avancer le monde par la discussion, les échanges d'idées, la confrontation de points de vue. Travailler au sein d'un groupe mondial tel que CBS ouvre une fenêtre sur l'économie Européenne et Mondiale.

Mon profil d'organisatrice, de recherches de solutions fait de moi une compétritice pour arriver à un objectif commun celui de l'entreprise et le mien. Je ne perds jamais de vue l'objectif Gagnant/Gagnant : un responsable de portefeuille satisfait satisfaira son Patron.



Mes compétences :

Médias

Management