Clotilde PAILLAT

Je suis ingénieur-architecte diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et de L'Ecole d'Architecture de Paris La Villette.



Je travaille depuis septembre 2013 chez Brossy&Associés en temps que chef de Projet Ingénieur architecte HMONP.



Mes compétences d'ingénieur/architecte sont :

- Coordonner l'ensemble des intervenants sur une opération pour mener dans le respect du temps et du budget le projet du client.

- Piloter les bureaux d'études en phase conception et chantier

- Gérer le planning et le budget d'une opération

- Manager les équipes de dessinateurs

- Concevoir et viser des plans architecturaux, structure, fluides, VRD, paysage,...

- Vérifier et rédiger des cahiers de clauses techniques particulier tout corps d'état.

- Superviser des cellules de synthèses

- Décrire et cibler les diagnostics d'un bâtiment existant et cibler les valorisations potentielles pour réhabilitation ;

- Concevoir une enveloppe performante (choix des matériaux, masques solaires, acoustiques) ;

- Faire des simulations numériques d’éclairement en illumination naturelle ;

- Anticiper le dimensionnement globale des systèmes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) ;

- Dessiner des détails constructifs pour la phase d’exécution ;

- Superviser les entreprises et bureaux d'études en phase chantier



Mon projet de 2013 à 2017 a porté sur la restructuration de la MAISON DE LA CULTURE DE BOBIGNY ; 3 salles de théatre . 11000m2-18Md'euros. Livraison en septembre 2017.



Mon projet de fin d'étude (2012) se portait sur le projet de reconversion du Marché du Carreau du Temple en centre culturel et sportif.



Mon mémoire se portait sur la réhabilitation des gares avec le cas pratique de la gare d'Austerlitz (stage SEMAPA avec AREP&Atelier Jean Nouvel comme maîtrise d'oeuvre).