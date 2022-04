Clotilde PIGUET

Je suis graphiste et monteuse vidéo à Paris depuis 6 ans.



Ayant eu un parcours d'abord en tant que danseuse et chorégraphe en danse contemporaine, j'ai durant 12 ans créé et tourné des pièces chorégraphiques en France et en Europe. J'ai ainsi pu exercer ma créativité d'abord dans un cadre scénique.

Cela m'a amené tout naturellement à filmer les pièces puis à concevoir des visuels graphiques et des vidéos-art autour de cet univers chorégraphique et contemporain. Je me suis alors orientée vers le montage vidéo pour mettre à profit le sens du rythme, la créativité et l'entremêlement des évènements et auxquels je me suis exercée dans la danse.



J'ai eu l'occasion de travailler pour communication multimédia de la Ville de Paris durant 4 ans et pour divers projets artistiques contemporains.



J'ai ainsi acquis une solide expérience de mise en image aussi bien sur le plan graphique que vidéo tout en ayant un réel souci de construction et d'esthétisme.