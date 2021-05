Clotilde SARDIN

GÉRER DES SUPPORTS NUMÉRIQUES : site internet, mobile, réseaux sociaux, mailing, base de données (mises à jour, animation, suivi des créations et modifications, référencement, analyses statistiques)...



MAITRISER LES OUTILS : CMS, base de données et SIT (APIDAE), GRC, réseaux sociaux, PAO, outils de statistiques, bureautiques ...



ÉTABLIR UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE : être force de proposition, définir un plan d’actions et assurer une veille.



MANAGEMENT DE PROJET : établir un cahier des charges, des spécifications, effectuer des recettages, gérer un budget et un planning, coordonner une équipe et les différents intervenants, présenter les résultats.



ANIMATION NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE : sensibiliser et accompagner les acteurs du tourisme (création de supports, animation d'ateliers, accompagnement individuelle).



Mes compétences :

Etourisme

Tourisme

Internet

Stratégie web

NTIC

Culture