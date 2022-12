Clovis GUILLAUMÉ

Garant du bon déroulement du plan de production, je m'applique à analyser et corriger les incidents remontés par la supervision en étant réactif et proactif, c'est essentiel dans notre métier.



J'assure via un processus de mise en production maitrisé (développement, recette et production) l'évolution des applications en relation avec les études et le métier pour valider le résultat attendu. Je créée la chaîne d'ordonnancement et les scripts adaptés pour répondre à la demande du client/métier.



En mode projet, j'assure l'intégration de nouvelles solutions dans le système d'information tout en documentant les actions dans un document d'exploitation recensant l'ensemble des informations nécessaire à son exploitation (schéma d'architecture, installation et configuration, gestes d'exploitation de niveau 1-2 etc...).



Mes compétences :

Administration système

Programmation informatique

Genio

NetApp

Storage Area Network

Time Navigator

Tivoli Storage Manager

EasyVista

Hyper-V

Ordonnancement

Oracle Data Integrator

Linux

Microsoft Office

Oracle

Nagios

Microsoft SQL Server

Virtualisation

Zabbix

VMware

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

ETL