Face aux urgences sociales, face à la crise politique que traverse notre pays l'Algérie, il est urgent de faire leffort intellectuel et citoyen de bâtir un discours responsable et ambitieux, indispensable à la construction d'un projet alternatif pour porter un modèle de société plus juste, fraternelle et solidaire dont il nous faut encore préciser les formes et les contours.

Pour dépasser les consensus mous et linaction tout en respectant la diversité des points de vue et pour mener une réflexion et un débat sur les objectifs à moyen et long terme du projet politique de Ali BENFLIS, le Club des Benflissistes - Premier Think Tank politique Algérien fondé à paris le premier Juin 2014, invite les Algériennes et les Algériens à prendre part à ce grand projet politique et social.

C'est dans cette optique que notre groupe fraternel souhaite agir sur le plan politique en organisant des conférences à Paris.

L'objectif est d'établir des échanges entre, d'une part les porteurs d'idées, femmes et hommes, et entre d'autre part les dirigeants politiques et les citoyens.

Dans chaque conférence, nous inviterons des spécialistes pour faire des propositions politiques originales et concrètes sur un thème bien spécifique à l'Algérie.

Seront mis en avant les enjeux, les difficultés et les modalités possibles d'application des ces propositions.

Nous disposerons pour cela de 45 minutes.

Les participants disposeront de 15 mns pour réagir aux propositions.

Le débat avec la salle s'engage pendant une heure environ avant de se poursuivre sur Internet.

Des groupes de travail avec des correspondants régionaux seront constitués dans toutes les régions en Algérie et à l'Etranger.



Club Politique de Femmes Algériennes

Société politique fondée le 1er Juin 2014

A.G Fondatrice

Contact : clubdesbenflissistes@gmail.com