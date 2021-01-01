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Coach COACHING MOVING

PARIS

En résumé

MON ACTIVITÉ DE COACHING DE TALENT SE RÉSUME EN UNE PHRASE:
"RÉVEILLEZ LE GÉNIE QUI EST EN VOUS"
PROFILS CONCERNÉS:
-ÉTUDIANTS EN RÉFLEXION ET EN DOUTE SUR LE CHOIX DE LEUR ÉTUDE
-PERSONNES DE 40-50ANS EN CHANGEMENT DE CARRIÈRE
-PRE-RETRAITES EN CHEMIN VERS UNE NOUVELLE VIE.

POUR LE MARKETING COMMERCIAL , JE PROPOSE AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES QUI ONT ENVIE DE CONQUERIR LE MARCHE FRANÇAIS DE RÉALISER UNE ÉTUDE POUR CONNAITRE LA DURÉE DE VIE ET LA PERTINENCE DE LEUR PRODUIT.
POUR CELA JE DISPOSE D'UN RÉSEAU BTP ET D'UN FICHIER CONSTITUE DES PROFESSIONS SUIVANTES:
-ARCHITECTES
-PROMOTEURS
-ENTREPRISES GÉNÉRALES
-BUREAUX D'ÉTUDES
-ENTREPRISES D'ÉTANCHÉITÉS


JE SUIS DISPOSÉE A FAIRE BÉNÉFICIER DE MON RELATIONNEL ET ÉCHANGER DES INFORMATIONS DANS CE SECTEUR D'ACTIVITÉ.

Mes compétences :
Accompagnement
Accueillir
acoustique
Agent commercial
Bâtiment
Coach
Coaching
Commercial
Etancheite
Formation
Pertinence
Vente

Entreprises

  • FREELANCE - COMMERCIALE NEGOCIATRICE

    2008 - maintenant •Coach d’affaires au sein de diverses entreprises PME /PMI et professions libérales : architecte, agence publicitaire, kinésithérapeute
    -Accompagnement individuel
    -Coaching de performance
    -Orientation de personnes en transition de vie

  • GISCOSA - Agent Commercial

    2006 - maintenant GISCOSA EST PRODUCTEUR DE MEMBRANE EPDM POUR LES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS:
    -ETANCHEITE DE TOITURES- TERRASSES
    -ETANCHEITE DE BASSINS D'AGREMENT
    -ETANCHEITE DE BASSINS DE RETENTION D'EAU


    -Developpement de la clientèle sur le secteur d'Ile de France avec des entreprises d'etanchéités,des entreprises de TP,architectes,paysagistes,jardineries.

Formations