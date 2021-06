Coach COACHING MOVING

MON ACTIVITÉ DE COACHING DE TALENT SE RÉSUME EN UNE PHRASE:

"RÉVEILLEZ LE GÉNIE QUI EST EN VOUS"

PROFILS CONCERNÉS:

-ÉTUDIANTS EN RÉFLEXION ET EN DOUTE SUR LE CHOIX DE LEUR ÉTUDE

-PERSONNES DE 40-50ANS EN CHANGEMENT DE CARRIÈRE

-PRE-RETRAITES EN CHEMIN VERS UNE NOUVELLE VIE.



POUR LE MARKETING COMMERCIAL , JE PROPOSE AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES QUI ONT ENVIE DE CONQUERIR LE MARCHE FRANÇAIS DE RÉALISER UNE ÉTUDE POUR CONNAITRE LA DURÉE DE VIE ET LA PERTINENCE DE LEUR PRODUIT.

POUR CELA JE DISPOSE D'UN RÉSEAU BTP ET D'UN FICHIER CONSTITUE DES PROFESSIONS SUIVANTES:

-ARCHITECTES

-PROMOTEURS

-ENTREPRISES GÉNÉRALES

-BUREAUX D'ÉTUDES

-ENTREPRISES D'ÉTANCHÉITÉS





JE SUIS DISPOSÉE A FAIRE BÉNÉFICIER DE MON RELATIONNEL ET ÉCHANGER DES INFORMATIONS DANS CE SECTEUR D'ACTIVITÉ.



