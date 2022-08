Coach Hasna KHOBZI

Hasna KHOBZI

Directrice du centre de formation FACE Experts depuis Décembre 2008

Conférencière en Développement Personnel

Coach certifiée et Praticienne PNL en 2009

Consultante en entreprises et formatrice permanente chez FACE Experts

Formée à l'hypnose ericksonienne (cycle de 20 jours en 2010)





1999 : Maitrise sciences et Technique MST "Génie Énergétique"

1996 : Diplôme DEUG PC, Option Physique

1994 : Baccalauréat, série Sciences Mathématiques



Mes compétences :

Développement personnel

Coaching

PNL Programmation Neuro Linguistique

Analyse transactionnelle

Hypnose ericksonienne