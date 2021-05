Cogitoz JEANNE

Créé en 2003 par Jeanne Siaud-Facchin, Psychologue Praticienne, CogitoZ est un centre privé indépendant et autonome. Il regroupe une équipe de psychologues et de professionnels spécialisés multidisciplinaires qui interviennent en complémentarité pour optimiser la prise en charge. Cogito'z se démarque par sa démarche résolument intégrative, une perspective contemporaine et une approche interactive à dimension humaine.