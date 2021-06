Cogoul TOULASSIDARANE

Etudiant à l'UPEC (UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL) en 2ème année de DUT Mesures Physiques, je suis actuellement admissible à une formation d'ingénieur dans le domaine de l'aéronautique et espace, je recherche donc une alternance de 3 ans à compter de septembre 2021 dans ce domaine là.

Voici à titre d'exemples ce que je pourrais vous apporter :

Analyse et traitement de données numériques et analogiques avec logiciel informatique (Matlab, Labview...)

Réalisation de vérifications, étalonnages, tests et essais sur des équipements de laboratoire

Conception de circuits électroniques et électriques.

Rédaction de comptes rendus clairs et structurés