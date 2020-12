Diplômée en Juillet 2021 Ingénieur d'Affaire BTP, suite à trois ans d'alternance à 75% en entreprise. Je réfléchis actuellement à la suite.

Curieuse et motivée, je souhaite continuer d'apprendre et me confronter à de nouveaux défis dans le secteur du BTP.

Mobile je n'ai aucun problème à partir travailler à l'international.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



Mes compétences :

Microsoft Office

BIM

ArchiCAD

Autocad

Rhinoceros

SketchUp

Microsoft Project