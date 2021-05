Colin PEZZANI

-La Communication-

Disponible, motivé et dynamique, je suis passionné par les métiers de la communication. Actuellement employé en qualité de Responsable de la communication, j'aime construire des stratégies de développement adaptées aux besoins et attentes de mon employeur.



-Le Sport-

Un atout dans la vie, pour la vie ! J'ai joué au tennis (15/05), au football en club (France et Etats-Unis). Je joue actuellement au football américain aux Centaures de Grenoble, en division 2 du championnat de France.



-Voyage et Culture-

J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Des voyages d'études en Chine et au Sri Lanka, des voyages culturels et touristiques en Europe, au Maroc, à Oman, etc.

J'ai vécu deux années aux Etats-Unis, en Alabama ; j'ai donc eu l'opportunité de découvrir une nouvelle culture et de visiter le pays (Yellowstone, San Francisco, Key West, New Orleans, New York, Georgia, etc.).



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Community management

Communication événementielle

Communication corporate

Stratégie de communication

E-commerce

Communication externe

Communication

Communication interne

Détermination

Sport

Dynamique

Traduction anglais français

Culture

Marketing direct

Marketing