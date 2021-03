Coline BARILLOT

Cheffe de projet dans les équipes AMO et Financement de Projet du bureau Mott MacDonald France, j'interviens sur des projets de bâtiments ou d'infrastructures dans les domaines du transport, du pénitentiaire, de la justice, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou encore des établissements culturels. Mes domaines de compétence incluent :

- La réalisation de schémas directeurs et études de faisabilité ;

- La réalisation et le suivi du programme architectural et technique ;

- Le montage et le suivi de projets complexes (CREM, DSP, PPP, etc.), en phase conception, construction et exploitation.

- La réalisation de due diligence techniques ;

- L'estimation économique de projets en phase programme ou faisabilité, et le suivi économique en phase de conception.





Mes compétences :

Financement de projet

Microsoft Office

Bâtiment

Architecture

Gestion de projet

Politiques publiques

Développement durable

Coordination de projets

Microsoft Excel

AutoCAD

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conseil technique

Ingénierie

Génie Civil et Infrastructures

Analyse de risque

Étude de faisabilité de projets