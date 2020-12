Coline CANIARD (ARNAUD)

Parce que je voudrais qu'il puisse encore neiger dans les prochaines années pour avoir la chance de faire des bonhommes de neige et des igloos avec ma fille.

Parce que j'aimerais, dans le futur, pouvoir nager à nouveau dans la rivière dans laquelle je me baignais l'été étant petite et sur laquelle on ne peut plus naviguer car il n'y a plus assez d'eau.

Parce que j'espère encore pouvoir observer les oiseaux et les insectes et qu'ils n'aient pas tous disparu.

Parce que je veux un monde respirable.



J'ai créer "Les Curiosités de Coco" dont le but est de commercialiser des produits made in France qui n'ont pas parcouru deux fois la terre avant d'arriver dans nos mains et qui respectent des critères écologiques et sociales.



Mon profil vous intéresse? Demandez moi en contact!