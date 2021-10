Collectif SIXIÈME SENS PROD

Le 6ème Sens Prod est un groupe de professionnels de l'audiovisuel qui mettent leurs compétences en direction des publics 15 - 60 ans désireux de s'initier à la vidéo , ou de faire de la vidéo un atout en communication.



Nos interlocuteurs sont essentiellement les missions locales , des associations d'insertion, des centres de formations , des entreprises qui cherchent à créer leurs premiers outils de communication.

Les missions locales ont pour mission de favoriser l'accès des jeunes au marché du travail ,dans ce sens nous intervenons sur une journée avec des ateliers adaptés à :



1 Animation d'un live sur une chaine youtube ( les techniques d'animation , de présentation d'une émission, de son produit , de sa chaine etc.)

2 initiation aux bases de la vidéo ( comment cadrer , valeurs de plans , initiation à la lumière le son )

3 accompagnement de jeunes créateurs d'entreprises dans leur communication numérique et vidéo.

4 accompagnement des jeunes chercheurs d'emplois à la prise de parole en public ou face à un recruteur ( avec simulation d'entretien d'embauche)



Nous avons des programmes et des tarifs adaptés pour chacun de nos interlocuteurs en fonction de leur besoin.

Notre rayon d'intervention s'étend sur toute l'ile de France. Nous pouvons aller en province en fonction des disponibilités de planning.



Contact :6emesensprod@gmail.com















Mes compétences :

création de programmes TV et radio , web émissions , web programmes courts, web teaser d'entreprises et autres éléments de communication par la vidéo. Reportages , sujets courts, interviews,

Trucage video after effect, photoshop ,Montage vidéo, motion désign