Colombine DÉCHELETTE (DE LACHAISE)

Psychologue, j'accompagne la gestion de carrière, la mobilité et la réinsertion professionnelles.

Je suis spécialisée dans le domaine du handicap, en accompagnant et conseillant notamment les personnes avec restrictions d'aptitudes, les employeurs, les services de santé au travail, les partenaires de la formation et de l'insertion professionnelle sur les aménagements adéquats pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes concernées.

Actuellement en recherche d'emploi en Saône et Loire.



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Aisance relationelle

Organisation

Force de proposition

Passation de tests