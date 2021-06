1/ Communication par l'Art





La presse la bien compris et en parle, lart fait vendre et a trouvé sa place naturellement dans tous les lieux de vie, et notamment dans lentreprise.



Certains grands groupes, grandes entreprises, mais également PME ouvrent les portes de leurs locaux aux artistes professionnels mais non sans intérêt. L'Art valorise lentreprise et ses collaborateurs. De plus, lart contemporain séduit les clients et met en avant les valeurs dinnovation.



Un excellent moyen de communication interne et externe :



Génératrice de trafic, innovante et originale, la communication par lart contemporain crée de la notoriété. Elle est un gain en terme dimage pour lentreprise. Communiquer par lart contemporain, cest donner limage dune entreprise créative, dynamique, qui innove. Cest aussi un moyen de se différencier de la concurrence. LArt laisse une trace et marque les esprits, lexposer augmente le trafic. L'Art crée du lien, nécessaire pour fédérer les salariés.



La communication par lArt Contemporain :



Christophe STEEN et Poème HELINGER sont complémentaires et travaillent en binôme.



Christophe STEEN : Diplômé de lécole des Beaux-Arts (titulaire d'un DNSEP), Christophe STEEN a suivi une solide formation artistique.



Poème HELINGER : Diplômée en Communication des entreprises, Poème HELINGER décide dallier ses deux passions : lArt Contemporain et la Communication.



Nous proposons la vente et la location d'oeuvres d'Art (devis sur demande) :



Nous intervenons principalement en Bretagne, Loire Atlantique, région parisienne. Nous nous déplacons également dans d'autres villes en fonction de l'importance du projet.



Nous nous adressons aux entreprises (grands groupes mais aussi PME, TPE, micro entreprises), professions libérales, établissements publics, associations et aux particuliers.



Aucun intermédiaire entre l'artiste et lentreprise (pas de coût d'agence de communication par l'Art...), le contact est direct.



Pays d'exposition :

France

Collections privées à Honk kong





Vous avez un projet ?

Parlons-en, rencontrons-nous !



Nous sommes toujours à l'écoute des lieux d'expositions (Rennes, Nantes, Paris, Bruxelles).



Un lieu d'exposition à nous faire découvrir ? Contactez nous.





Site internet de Christophe Steen :



www.christophe-steen.com







