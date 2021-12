Comtesse Séverine DE POSSEL-DEYDIER (DE POSSEL-DEYDIER)

Nouvelle sur la scène littéraire, Séverine de Possel-Deydier nen est pas pour autant novice.

Depuis 20 ans, cest en cachette quelle peint et en secret quelle écrit. Atteinte d'une maladie génétique dite "orpheline", elle a décidé de lancer un défi à sa santé fragile en se tournant vers ses deux passions de toujours : deux disciplines indissociables pour résumer parfaitement sa personnalité.



Décomplexée et prête à assumer qui elle est, elle accepte aujourdhui de mettre en lumière ses passions en confiant ses écrits à un éditeur, et en dessinant elle-même les illustrations de ses couvertures.



Cet exutoire, nécessaire pour surmonter ses souffrances physiques et son handicap (invisible), lui permet de partager des moments privilégiés avec le grand public... public qu'elle a toujours autant de plaisir à rencontrer lors des salons ou séances de dédicaces. C'est en toute humilité qu'elle accepte également de partager ses expériences et de proposer une écoute active et bienveillante pour prodiguer un conseil avisé que ce soit lors d'émissions de radio ou de télévision, ou même lors de conférences.



En 2020, le premier confinement et la crise engendrée par l'urgence sanitaire l'inspirent et elle décide d'écrire un journal très intime mêlant écriture, dessins et bandes sonores (sous formes de QR codes, ressentis et sentiments, joies et frustrations...

Ce livre-objet trouve grâce auprès d'un éditeur audacieux "Editions Encre Rouge" distribué par Hachette, qui lui permet de le publier en 2 versions (1 version Hachette classique et 1 version LUXE en édition limitée numérotée).

Cet ouvrage reçoit le prix de l'Emotion 2021, prix littéraire reconnu par HACHETTE.



C'est avec plaisir qu'elle retrouve ses auditeurs toutes les semaines sur Radio VRAI pour son émission "VRAIment Intime" qui apporte des réponses à des problématiques intimes, de couple ou d'acceptation de soi et de son corps, sans aucun jugement ni tabou.



Jamais à court de créativité, elle vient de créer son propre parfum à base d'essences naturelles confectionnées à Grasse.

Note de tête : florale

Note de cœur : épicée et boisée

Note de fond : exotique

Il s'agit d'un parfum unisexe qui s'adapte étrangement à la personnalité de celui ou celle qui la porte.

Savant mélange de composants gardés secrets, il arbore une senteur poivrée chez les hommes et une senteur orientale, voire florale sur les femmes.

Cet extrait de parfum, très concentré, "La Coquine" se décline comme son dernier livre en deux versions : une version LUXE en flacon précieux (contenance 15 ml) avec tige en verre et une version vaporisateur de sac rechargeable (contenance 6 ml).



Elle propose également des programmes d'accompagnement pour aider des hommes et des femmes à résoudre leurs problèmes de couple et à retrouver une harmonie amoureuse et sexuelle.



La littérature érotique au service du couple, de la famille et de la protection de l'enfance : une réalité conceptuelle, actuelle et intellectuelle.