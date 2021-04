Concetta CONCETTA (ALLOTTA)

Sérieuse et rigoureuse, je suis dynamique et jai une forte motivation pour le développement personnel et professionnel.

Jaime les contacts et je suis très à laise dans les relations que jentretiens avec les clients et mes collègues de travail.

Mon plaisir à travailler en équipe allié à mon leadership et mon aisance naturelle à communiquer avec les autres me permettent de réaliser avec succès les objectifs ambitieux que lon me confie.