Condorelli CHIARA (CHIARA BENEDETTA)

Jai une diplôme de maîtrise en linguistique et plusieurs années dexpérience professionnelle, surtout dans le service à la clientèle. Je suis principalement intéressée à travailler en tant que spécialiste du soutien à la clientèle entrante, une écrivaine et traductrice (en particulier en tant que reculé), une membre du personnel d'accueil, et je suis également ouverte aux autres opportunités. Je suis disposée à apprendre de nouvelles compétences et à améliorer celles que jai déjà. Je suis entièrement flexible et jai déjà travaillé dans une équipe. Merci pour votre temps. Je me réjouis à l'idée de parler avec vous.