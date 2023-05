Constance LE CORVIC

Mon objectif : Élaborer et faire vivre une politique de gestions des ressources humaines efficace, en lien avec la stratégie de l’entreprise…. Gérer les carrières des salariés : Recruter, promouvoir, muter, former, rompre un contrat de travail… Accompagner la direction générale et les managers opérationnels dans la gestion de leurs équipes et dans leurs relations avec les IRP, veiller au respect de la législation sociale et aux conditions générales de travail, optimiser la politique de rémunération et le pilotage de la masse salariale.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétence

Entretien professionnel

Formation

OPCA

RECLASSEMENT

Recrutement

Rédaction

REDACTION D'OFFRES D'EMPLOI

Traitement des salaires

Validation