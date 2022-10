Constance MONTAGNIER

Actuellement Community Manager de MAE Paris, une Maison de couture et de prêt-à-porter pour femmes valorisant l'émancipation de la femme ainsi que le Woman Empowerment.

- Développement digital et commercial de la marque via différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok, LinkediIn...)

- Création de contenu multimédia (photos et vidéos)

- Utilisation et stratégie des différents outils numériques et logiciels

(Photoshop, Canva, Netvibes, GoogleAlert, Excel, CRM...)

- Développement des KPI, Prospection et Relation Commerciale

- Stratégie marketing BtoB et BtoC

- Analyse des statistiques et de la data commerciale afin de définir un plan d'action adapté à l'entreprise



Je possède également de l'expérience dans le Recrutement (cabinet de chasseurs de tête international situé au Luxembourg).

De plus de nombreux stages m'ont permis de découvrir différents milieux professionnels tels que le marché immobilier, l'architecture intérieure, la restauration ainsi que l'administration.