Constance PANIER

Mon projet personnel de changer de région afin de ma rapprocher de mon conjoint est reporté. Car un changement de région pour mon conjoint m'oblige à modifier également la région de mes recherches de mobilité.

Je reste donc en Picardie dans l'attente d'une stabilité sectorielle concernant l'activité de mon conjoint afin de me repositionner et reprendre mes recherches!



Ceci dit, je suis depuis 4 ans chargée de Patrimoine à l'agence Brie Picardie Direct de Amiens, et je souhaite fortement changer d'activité.

Mon domaine favori est dans le domaine de l'immobilier!



Je maîtrise les techniques de ventes et de négociations, le marché et la fiscalité du secteur immobilier et du particulier sur le métiers bancaires.

J'occupe actuellement un poste de chargé Patrimoine au sein d'une agence à Distance du CA, banque leader dans le domaine.



La combinaison de mes différentes expériences et spécialités me permettent d'accéder à un poste de responsable d'agence ou d'un service ou agence habitat de Crédits aux particuliers.

J'apprécie tout particulièrement le domaine des crédits.



Le sens relationnel, la capacité d'écoute, l'esprit d'analyse, l'organisation et ma capacité d'adaptation sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Analyse crédit

Gestion de patrimoine

Animation de formations