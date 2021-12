Constance RIVIERE

Titulaire d'un Master en Imagerie Biomédicale et d'un Master Physique Rayonnements Ionisants et Applications, je travaille actuellement au sein de l'APAVE en tant qu'ingénieure Radioprotection où j'effectue des contrôles qualité sur les dispositifs d'imagerie médicale ainsi que des vérifications initiales et périodiques en radioprotection.



Mes compétences :

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

ImageJ

Logiciel Photo (Photofiltre...)

PCR (Personne Compétente en Radioprotection)

Radioprotection

1SPECT

Relation client

Contrôle qualité