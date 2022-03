Constant GADENNE

Après une expérience de 3 ans dans l'informatique, j'ai intégré une société d'electronique de Grenoble pour laquelle j'étais responsable de développement réseau auprès des grands comptes.

Depuis 2000 je me suis investi dans la vente de produits d'économie d'energie en B to C

De 2008 à aujourd'hui j'ai monté une franchise TRYBA avec un magasin d'exposition de 180m2 des commerciaux et des poseurs.

J'ai une expérience de vente aux collectivités, de vente aux professionnels ainsi qu'auprès des particuliers.

Je mets mon expérience au profit de sociétés ayant une volonté de développement commercial par le coaching et l'encadrement d'équipes commerciales.



Mes compétences :

Vente

Encadrement

Coaching