Consulting LAMIRAL

Auditrice tierce personne certifiée Qualiopi par plusieurs organismes certificateurs, je vous propose :

Mon accompagnement pour une certification réussie : Audit Blanc, accompagnement et formation des équipes, création d'outils sur mesure

Anciennement co-directrice générale de prestigieuse écoles supérieures et manager de transition pour plusieurs écoles supérieures, je vous propose :

Le recrutement de vos cadres et formateurs

Le coaching de vos équipes

Le management de transition

Externalisation de votre système qualité (plusieurs normes ISO 9001 entre autres)

La formation de vos équipes et formateurs : Prise de parole en public Technique Lisa Nichols, Concentration et imperturbabilité formateurs et étudiants (Technique Nir EyalNiel et Jim Kwik), méthodes et outils d'apprentissage efficaces (Modèle anglais entre autres)

Accompagnement de vos étudiants pour un 100 % employabilité

Plusieurs modules de formation pour la compréhension de l'entreprise, l'entretien d'embauche, l'alternance, la qualitéetc.

Gestion documentaire

Veilles juridiques, concurrentielles ...etc

Toutes mes formations sont transformationnelles et sur mesure adaptées à chaque structure.