Contact TECMA GROUP

TECMA ARIES, composed of TECMA Pack, ARIES Packaging and EOL Solutions Inc, is a key player in the design and building of packaging machines and the engineering of complex end of lines, with more than 4,000 machines in the field, worldwide.



From box former to palletizer, by way of linking conveyor, dividers, mergers, case-packers, cover placers, Over wrappers, stacker-elevators, etc… TECMA ARIES offers solutions that are flexible, ergonomic and durable – a blend of reliable mechanics and robotics of the highest quality combined with professional project management.



Tecma ARIES also provides its know-how in packaging design development.



TECMA ARIES est expert en mécanisation de cartons, gestion des flux et robotique et propose également son savoir-faire en amont pour la définition du packaging carton.



Il représente un ensemble de société comprenant TECMA Pack, Aries Packaging et End Of Line Solutions aux USA, qui, en mutualisant leurs savoir-faire, ont permis de proposer une offre large en matière de solutions de fins de lignes complètes (mécanisation de carton, suremballage, encaissage, palettisation).



Notre groupe est d'envergure mondiale, et capable de gérer des projets complets de la définition du packaging à la montée en cadence de la ligne.



La fidélité de grands donneurs mondiaux depuis plus de 20 ans s'explique autant par les solutions proposées - un équilibre entre technologie, simplicité et maîtrise des coûts et des délais - que par une philosophie d'entreprise totalement centrée sur le client et ses contraintes de production.