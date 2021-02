Coralie HARÔ

Je recherche une immersion en milieu professionnel pour exercer le métier de conseillère en insertion professionnelle. J'ai acquis avec mes diplômes, stages et contrats de travail, des compétences qui correspondent à ce projet. Après plusieurs années en missions d'intérimaires qui ne correspond aucunement à mon épanouissement professionnel, je reviens aux sources de ma scolarité pour travailler dans le domaine du social et l'aide à la personne qui inspire beaucoup plus à ma personnalité. Je suis à l'écoute des opportunités divers qui pourrait se présenter.