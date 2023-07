Coralie MERIGNAC

25 ans.

Originaire de Bordeaux

Titulaire d'un Bac +3.



Mes diplômes :

- Licence professionnelle MANAGEMENT des PME PMI, parcours Adjoint de Direction

- DUT Techniques de Commercialisation

- Bac Economique et Social



______



Mes compétences :



Anglais : Excellent niveau / Courant

Maitrise du pack office

Qualités personnelles : adaptabilité, flexibilité, écoute et fiabilité.



Etudes de marché - Réflexion stratégique

Traduction anglais - français

Suivi de clientèle

Phoning - Emailing

Réalisation de devis

Prospection

Organisation et compte-rendu de réunion

Organisation d’événements

Création d’outils commerciaux et de communication

Réalisation d’affiches et de logos

Rédaction d’encart presse

Communication média et hors média







Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adaptabilité

Relationnel

Anglais

Communication interne

Communication externe

Gestion événementielle