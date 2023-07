Je vous propose mes services autour des arbres d'ornement (tailles et soins, démontages, prestations annexes) via mon activité KODAMA. Basée à Thoirette-Coisia, je vous propose d'intervenir de façon raisonnée sur vos arbres.



Après 10 années à exercer le métier d'ingénieure chargée d'affaires en ingénierie fluides pour des projets bâtiment et industrie, j'ai réalisé une reconversion professionnelle sur 2 années à partir de 2016 pour devenir arboriste-grimpeuse.



Que ce soit pour une taille de formation, une taille d'adaptation, une mise en sécurité, un démontage ou des prestations annexes, c'est avec passion que je discuterai avec vous de vos arbres, des interventions à prévoir pour les conserver ou, malheureusement parfois aussi, les enlever, tout en vous garantissant un travail en sécurité et bien sûr dans le respect de l'arbre.



Secteurs : Oyonnax, Haut-Bugey, Petite Montagne du Jura et Bresse principalement.





Contactez-moi !



-------

Coralie PEUGEOT

vosarbres@kodama.care

07.66.30.04.45

-------

www.kodama.care





KODAMA, activité de la coopérative ESS'AIN - 4 allée des Brotteaux - 01000 BOURG-EN-BRESSE

www.essain.fr



Mes compétences :

Taille et soins aux arbres

Taille raisonnée

Haubanage

Echenillage

Arbres d'ornement

Abattage difficile

Démontage