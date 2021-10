Coralie THOMAS

Amazon - Senior Financial Analyst, Shoes & Apparel Clichy

HERMES International - Analyste Projets Economiques et d’Investissement PARIS

A.T. KEARNEY

A.T. KEARNEY - Consultant Paris

HERMES International - Analyste financière et Reporting, chargée d'étude PARIS

Tongji University School of Economics and Management

Tongji University School of Economics and Management - Moniteur de français langue étrangère

Ministère de la Culture et de la Communication

Ministère de la Culture et de la Communication - Vacataire Paris