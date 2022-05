Coraline VEDOVA

Actuellement juriste généraliste au sein d'une protection juridique, j'y ai développé une affection particulière pour la création et dispense de formation, ainsi que pour l'accompagnement des autres collaborateurs sur leurs problématiques (notamment issues d'un manque de confiance en soi, et non directement liée à l'application des process).

En parallèle, je m'intéresse beaucoup aux notions de coaching.

Cela m'amène aujourd'hui à vouloir évoluer sur un nouveau poste qui me permettra de développer la relation à l'autre.