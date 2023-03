Coraly GIGLI-LEPECHART (LEPÉCHART)

Bonjour,



Je réouvre ma société Légiso-Informatique le 18 avril 2023. Suite à cet évènement, je recherche des contrats en freelance afin d'agrandir les perspectives de ma boite.

Je suis forte de huit années d'expériences dans le métier de technicienne systèmes et réseaux. J'ai été en charge de parcs informatiques allant de 50 à 200 utilisateurs. J'ai géré le budget annuel du service informatique ainsi que les fournisseurs de la société (création ou demande de devis, commande, réception, inventaire, et distributions du matériel/logiciel). Je possède un début de compétences en PowerShell avec notamment la création de script de gestion de l'AD et d'exchange. Afin de connaitre toutes mes compétences, n'hésitez pas à regarder mon cv et à me demander plus de renseignement.



Je propose mes services sur des contrats de Freelance, je suis parfaitement autonome sur les postes de technicien informatique mais j'ai besoin d'un accompagnement afin de parfaire mes connaissances dans le métier d'administrateur Systèmes et Réseaux (junior).



Travaillant actuellement avec une population mondiale, j'ai su développer mon niveau d'anglais de manière à pouvoir suivre et participer à des réunions Teams en anglais ainsi qu'à rédiger des rapports en anglais pour la compréhension de tous.



Je suis disponible dès maintenant pour toutes prise de contact. Je suis disponible à partir du 18 avril 2023 pour un travail. Je vis actuellement sur Château-Renault, pour toute demande de déplacement supérieur à 30 km, il est parfaitement envisageable de négocier du télétravail.



Je suis prête à me déplacer sur toute la France et à l'étranger de manière ponctuelle et à votre demande.



Mon TJM est à 300€ TVA incluse