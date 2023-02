Corentin BEAUVAIS

Titulaire d'un bac +3 en tant que Développeur d'Application Frontend, j'ai acquis de solides compétences en formation au moyen de projets professionnalisants accompagné par un mentor. J'ai mené des travaux concrets en autonomie et souhaite désormais rejoindre une équipe afin de travailler sur des missions concrètes.



Je suis capable de :

- Concevoir l'architecture d'une application à l'aide de diagrammes UML

- Communiquer avec une base de données pour stocker et requêter des informations

- Mettre en œuvre des tests unitaires et d'intégration

- Développer une application Javascript complète à l'aide d'une API externe

- Mettre en oeuvre des bibliothèques telles que jQuery dans une application web

- Créer une application Javascript orientée objet

- Reprendre en main un projet Javascript existant et optimiser les performances via des DevTools