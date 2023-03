Corentin LE MOAL

Apprenti chez Orange pour ma formation en Master IRS (Ingénierie des Réseaux et Systèmes) en alternance chez Orange pendant deux ans. Cette formation concerne la conception et la mise en place de nouveaux services et applications communicantes.



Grâce à cette formation, je verrais plusieurs points comme la virtualisation, le cloud computing, la méthodologie ITIL ainsi que la gestion de projet



Mes compétences :

Administration réseaux

Téléphonie sur IP

Microsoft Office

Python Programming

Configuration switch/routeur (cisco)

Routage IP

implémenter des services réseaux (DSN, DHCP)

Virtualisation

Personal Home Page

Microsoft Windows

Linux

IP

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

CCNA