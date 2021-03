Corine GUHÉNEUF

J'ai une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine des ressources humaines. Je mattèle à accompagner mes clients dans lensemble de leurs problématiques RH, tel le recrutement en CDI/CDD, la formation, et le travail temporaire.

J'interviens auprès de professionnels dhorizons variés (industrie, agroalimentaire, plasturgie, commerce, tertiaire, grandes entreprises, PME/PMI, TPE, artisans.).

En plus de ces missions : jai développé des relations avec les institutionnels (pôle emploi, la mission locale, point accueil emploi). Je suis également marraine de lassociation Relais Jeunes 56.

Mon métier demande adaptabilité, empathie, écoute, disponibilité, gestion du stress et des priorités. Apprendre de nouvelles choses nourrit ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en recrutement

Analyse de poste

Entretiens professionnels

Jobboards

Adaptabilité

Empathie

Relations clients

Prévention des risques professionnels

Sens du contact

Négociation commerciale

Réactivité

Sourcing

Partenariats

Recrutement CDD-CDI