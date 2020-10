Corinne AUMONT

J'ai 12 années d'expérience dans la vente en restauration rapide et dans la grande distribution, complétées par un diplôme de management reconnu par le centre de formation Mc Donald's France.

Mes domaines de compétences sont :

- encaissement sur caisse enregistreuse et informatisées

- mise en rayon, rotation des produits frais, commande

- ouverture et fermeture de magasin et de caisse

- vente à la coupe et conseil clientèle

Mon principale atout mon sens des responsabilité que j'ai acquis pendant mon parcours chez Mc Donald's.



Mes compétences :

Vente à domicile tupperware