Corinne BUREAU

Je suis de formation Bac+5 de l'Ecole Doctorale de Compiègne, Je suis motivée et J'ai réalisé des Projets d'Organisation (Projets Prévention des Risques, Projets Achats, Projets Etudes, Projets Equipements de Sécurité) imbriqués au Management Qualité, Management Sécurité.

Ces Projets me permettent la Réalisation de Démarches Qualité et/ou l'Obtention de Certificats ISO relatives au Management d'un service ou d'un établissement.

J'ai une forte prédominance à l'Organisation, au mode Projet en mettant à profit l'amélioration continue (PDCA Roue de Deming).

J'ai animé des réunions pour la conduite au changement et réaliser des formations professionnelles à l'Education Nationale.

Je poursuis, après 2 ans dans l'Education Nationale : je réalise en formation continue le Master Professionnel Ingénierie de Formation et Systèmes d'Emplois. J'ai travaillé sur les Certifications Professionnelles RNCP, la Certification de Diplôme et les Référentiels Emploi et Compétences dans l'Université des Antilles.



Mes compétences :

Enseignement et Sensibilisation Personnel

Sécurité au travail/ Certificat SST, CHSCT

Management de la qualité

Ingénierie de formation

Conseil en formation

GPEC

Gestion de projet

Insertion socioprofessionnelle