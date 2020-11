Corinne CANTOR

Française, vivant depuis plus de 15 ans aux Pays-Bas, j’ai travaillé des années comme Brand Manager dans des entreprises internationales de l’industrie agroalimentaire en France et aux Pays-Bas. J’ai une grande affinité pour les marques fortes avec un positionnement clair et des produits de qualité.



J’exploite maintenant cette expérience pour une collaboration fructueuse entre nos deux pays.

Chez Sara Lee puis Campofrio j’ai mené à bien des projets internationaux avec les marques Aoste, Weight Watchers, Stegeman et Disney. J’ai alors particulièrement apprécié la dimension supplémentaire de conjuguer plusieurs cultures.



Je suis à l’aise aussi bien avec des sujets conceptuels que dans la conduite de projets dans les moindres détails, mon point fort étant la compréhension rapide d’une situation. En tant que lien entre les deux pays, je fais en sorte que la proposition marketing des entreprises et organisations soit forte et pertinente aussi bien en France qu’aux Pays-Bas.