Corinne LEFRANÇOIS

Votre Aromathérapeute dans le Val-de-Marne (Choisy-le-roi).

Mes outils : Les huiles essentielles, véritable solution naturelle pour soulager les maux physiques et émotionnels,



grâce à ce que la nature nous offre de plus concentré.

SE SOIGNER AUTREMENT EN EVITANT LA PRISE DE MEDICAMENTS CHIMIQUES est ce qui m'a motivé AU PLUS PROFOND DE MOI pour créer le cabinet puis la société AROMA SOLUTIONS...



Eh oui, c'est possible et dans bien des domaines (hypertension, infections ORL, maux de tête...)



JE SUIS NOTAMMENT SPECIALISEE dans la prise en charge des personnes souffrant d'ENDOMETRIOSE



(Gestion de la douleur et de l'Emotionnel)

MA SECONDE SPECIALITE : LA LIBERATION EMOTIONNELLE

Marre du Stress ? Des nuits difficiles ?



Angoisse, colère, insécurité ?



Je connais très bien ces problématiques et vous propose de vous accompagner à libérer toutes ces émotions négatives pour RETROUVER ENERGIE, SERENITE ET JOIE DE VIVRE.



J'ai à cœur aussi d'aider les FEMMES à RETROUVER LEUR POUVOIR et leur ESTIME DE SOI

Les huiles essentielles et l'accompagnement que j'ai créé sur 3 mois participeront à votre transformation !!!