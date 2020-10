Corinne MAEGHT

Passionnée par le chocolat , j'ai suivi une formation pâtisserie gastronomique chez Gastronomicom à Agde, passé mon CAP de pâtisserie, suivi une formation d'experte en cacao au CIRAD et ouvert chocolaterie Bean to bar à Anduze.



J'ai également un DEES de Marketing (Major de promotion) et un Master de stratégie et management d'entreprise.



En 2019 j'ai ouvert la première école de chocolat Bean to bar de France enseignant tant les procédés de fabrication du chocolat artisanal, les critères de sélections des fèves de cacao, la partie supply chain que l'accompagnement à la création d'une chocolaterie Bean to bar.



Mes formations sont finançables par le CPF, les opco et pôle emploi.



Si vous passez par Anduze venez déguster mes chocolats atypiques et surprenant qui font le bonheur de ma clientèle.



www.chocolat-chocobio.fr



Mes compétences :

Procédés de fabrication du chocolat artisanal

Contrôle qualité des fèves de cacao

Analyse sensorielle

Stratégie marketing

Relations Presse

Organisation d'évènements

Communication

Stratégie de communication

Formation professionnelle