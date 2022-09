Corinne MEDINA-SALUDO

Démarche :



Mes oeuvres sont une recherche autour de la notion d'un corps-syntaxe, langage du corps. Ecriture picturale destinée à mettre en exergue par l'expressivité kinesthésique du corps, et de la Nature.

Mes tableaux sont une interrogation de l'humain face à lui-même, idans son cadre naturel, au plus proche de la nature.

Ils ne donnent pas de solution immédiate, mais nous renvoient à nos propres attentes".





Parcours Collectif depuis 2000



Musée des Amériques, Miami 2010

Halle Saint-Pierre, Paris 2010

Biennale 3000 São Paolo, Exposition numérique au Centre National dArt Contemporain, Brésil 2006

Prix Boticcelli, Académie Arts et Lettres, il Marzocco, Florence, Italie 2006

Académie Arts Sciences Lettres Greci-Marino, Italie 2006

Nuit des Musées 2006, sous légide du Cnbdi Angoulême et Ministère de la Culture

Foires Internationales : Artenîm 2005, Holland Art Fair, La Haye, 2006

Mention Honorable au Beijing Natural Culture Center, Bird international Art Award, Pékin, Chine 2005



Membre de L'Académie d'Art Moderne de Rome, 2005

Membre de L'Académie Greco-Marini, Italie 2005

Artiste de La Fondation Taylor, Paris, depuis 2005

Art project Against Poverty , parcours, Ulzburg, Allemagne 2005



Médaille de bronze , Triennale du petit format, Ferrara, Italie, 2004

Who'sWho In International Art, 2004, Lausanne.

Biennale Internationale d'Art Contemporain de Florence, Italie 2003.



Salon des Artistes Français, Espace Auteuil, Paris, 2002, 2003.

Toile d'Or, Fédération nationale de la culture française, pour l'ensemble de lœuvre peint, Paris 2002

Médaille d'Argent, Salon International, Palais des Congrès, Béziers, 2002

Salon d'Automne, Palais des Congrès, Royan, 1999, 2000



Expositions Personnelles 1997/2007



Galerie Lubin Angouleme, 1997

Galerie Art Présent Paris, 2000

Galerie Christine Colas, Paris, 2003

Galerie Entreprendre Avignon, 2003

Galerie La Rotonde Paris, 2003 (en permanence)

Galerie Artitude, Angouleme 2003

Galerie L'Alchimiste, L'Isle sur Sorgue, 2004

Espaïs d'Art Acea's, Barcelone 2004

Galerie Alba, Ferrara, Italie, 2004

Palacio Gaviria, Madrid, 2005

Galerie Gaudi, Madrid, Espagne 2005

Galerie Böehner, Mannheim, Allemagne 2006

Centre Culturel Chrétien L'Ancre et la Page, Angoulême 2006

Galerie Decourtenay, Chatelet, (en permanence) Belgique 2006





2007



Galerie Monika Beck,(en permanence), Homburg, Allemagne

Fondation Culture et Progrès, Madrid, Espagne

Centre d'Arts Plastiques, L'Espinoa, Baignes, France

Galerie des Archives Historiques, Albacete, Espagne

Galerie Alba, Ferrara, Italie



2008



Galerie Open Art, Dijon

Galerie La Chantrerie, Festival Traces Contemporaines, Cahors

Circulo de Arte, Tolède, Espagne

Centre Culturel Julian Besteiro, Madrid

Galerie Boehner, Mannheim, Allemagne



2009



Musée Hellin, Espagne

Galleria Pentart, Rome, Italie

Centre d'Art Tintureria, Municipalité de Covilha, Portugal

Altes Amtshaus Centre d'Art, Municipalité de Bad Neustadt, Allemagne

Artz Zaragoza Art fair

Galerie La Pierre Philosophale, Belfort.



2010:



Biennale de peinture Art-Toulouse

Galerie Untitled BCN Barcelone

Galerie Fabienne Rheim, Montreal, Québec, Canada

Exposition-signature de livres peints au Musée la Halle Saint-Pierre Paris

Galerie Artemiss Paris



2011:



Women in the art,MOA,Miami

Galerie A11 Cannes

Galerie La Rotonde, Paris

Galerie xxiv Angoulême

International Research center of modern art of Ukraine



2012



Galerie La Rotonde Paris

Galerie MP3Art Québec

Centre culturel d'Ukraine Paris



Installations



Corps-Syntaxe, installation-vidéo-danse, textes d'Antonin Artaud, Musée du Papier, Angoulême 1996

Icône, installation-vidéo-danse, musiques de Grèce antique, Musée du Papier, Angoulême 1997

Ombres Roses, Peinture-installation, sur musiques dopéras et de zarzuelas, Nuit des Musées Cnbdi, Angoulême 2006



Revue de presse, publications



Guide des Ateliers d'Art, éditions Patou, 2011/2012

Bible de l'Art singulier, éditions Iconofolio, 2010

International Contemporary Artists, New-York 2010

Quotidiens Sud Ouest, Charente Libre, Midi Libre, 2003



Mes compétences :

Poésie

Dessin

Peinture contemporaine

Peinture

Peintre

Poète