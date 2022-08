Corinne MULLER

Créatrice de la société :



Mes Petits Soins



-Soins à domicile pour les particuliers

-Aide express pour les professionnels



Deux types d'interventions différentes, avec du personnel qualifié et une qualité de prestations haut de gamme tout en restant dans des tarifs corrects.



Je cherche à développer mon concept un peu partout , succursales, franchises!



Là aussi, mes tarifs permettent à toute personne courageuse et ambitieuse de me rejoindre grâce à des possibilités "à la carte", d'un concept nouveau.



https://www.mespetitsoins.com/