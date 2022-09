Corinne PAPIN

Mes principales qualités sont :

Opérateur régleur back up

Conduite de machines semi-automatiques et automatiques

Mirage manuel

Conduite machine en zone aseptisée et classe D

Contrôle en cours de production et libération de lot

Libération de dossier de lot : correction, enregistrements informatiques, saisie des anomalies

Changement de format sur machine semi-automatique et automatique.

Diagnostics, réglages, interventions et maintenance niveau 1

Connaissance et pratique des BPF



Mes compétences :

Contrôle qualité

Qualité



Entreprises

Stago - Opérateur régleur back up

Asnières-sur-Seine

2012 - maintenant

Shering Plough - Operatrice relais technique et qualité back up

1997 - 2012