Corinne RENAUX

18 ans d'expérience au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences tant en gestion commerciale, logistique et management opérationnel.

Gestion des Grands Comptes Clients et grand export. Maîtrise des processus logistiques Export. Mise en forme et suivi des procédures de gestion des commandes ,des créations articles et des marques privées. Suivi du chiffre d'affaires et analyse des ventes. Suivi des indicateurs d'amélioration continue. Implication dans l'équipe projet d'implantation SAP.

Rigoureuse, réactive, déterminée et persévérante. Important sens relationnel et commercial.



Mes compétences :

Gestion de la relation client