Corinne SOUCHET

Gestion opérationnelle de la relation client :



• Mettre en place et piloter le projet, assurer le suivi après vente, l’interface entre les différents services (logistique, SAV, ADV..) et le client.

• Traiter les non conformités, analyser les dysfonctionnements, mettre en œuvre la solution et contrôler. (norme Iso 9002 chez SIG)

• Rechercher et mesurer la qualité de service et la satisfaction clients (tableau de bord, indices)

• Développer le CA par reconduction des contrats et vente additionnelle pour atteindre les objectifs financiers.



Management :



• Recruter, sélectionner, concevoir et/ou dispenser une formation,

• Diriger, encadre et motiver des équipes de production comprenant 15 permanents et 500 intermittents (SIG)



Gestion Business Unit :



• Elaborer et suivre le Business plan, analyser les écarts et élaborer le plan d’action, contrôler la marge,

• Bâtir le reporting, examiner les coûts de production (coûts salariaux frais fixes…) SIG 1998 -2003. CA annuels de 10 à 12 millions d’euros.





Mes compétences :

Commercial

Directrice de clientèle

Encadrement

encadrement commercial

Formation

Gestion de portefeuille

Management

Marketing

Prestation de services

Service clients