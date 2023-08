Corinne STUDIO COM'UN SON (CHATELAIN)

Studio Com'un Son - Agence Spot Radio, Voix off et Communication sonore.



Depuis 2009, léquipe du Studio Comun Son met ses compétences techniques et artistiques au service de la COMMUNICATION SONORE des marques et des entreprises :



production de Spot Radio publicitaire,

production de Voix Off FR et multilingues,

création dIdentité musicale de la marque,

production de Message dattente téléphonique.



Toutes les infos :Array