Corinne VALTREMONT

J'ai obtenu un diplôme en science de l'Education et ma carrière en formation adulte a commencé à ce moment là.

Le travail de responsable pédagogique de centre de formation adulte est la somme d'actions de terrain dans le domaine de la formation adulte, l'orientation et l'emploi. A cela s'ajoute la gestion d'équipe, les relations avec les partenaires financiers.

Le responsable de formation, le gestionnaire de centre de formation ou le responsable de centre de formation voire le directeur de centre de formation sont des emplois qui se mettent en place selon la grandeur du centre de formation. Plus le centre est grand et reçoit un grand nombre de formation, plus la hiérarchie est étendue.

J'ai exercé les postes de directrice, coordinatrice, responsable pédagogique, formatrice, responsable d'action de formation selon mes différentes missions en France.