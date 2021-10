Corinne VIGNOLET-BUCHARD

Depuis Janvier 2012 : Responsable Achats Matières premières GERFLOR



Avril 2008 - Déc 2011 : Acheteur Matières Premières GERFLOR



Juin 2005 - nov 2007 : Acheteur International Emballages et Matières Premières

TAIN L'HERMITAGE, 26600



Groupe Fareva : Conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, cosmétiques et industriels (2500 pers., 15 usines)

Négociation des marchés annuels auprès des fournisseurs à l’international

Prospection de nouveaux fournisseurs et audits des sites de fabrication

Optimisation des conditions d’achat et rationalisation des catégories d’achats

Gestion des devis commerciaux et interface avec les forces de vente



Février 2003-Juin 2005 : Acheteur Emballages et Matières Premières ANTARTIC II (07)

Fabrication de Céréales Petit Déjeuner, Biscuits Apéritifs, Epices, Légumes secs, Groupe INTERMARCHE (130 pers., ISO9002)

Optimisation des conditions d’achats et réduction des coûts et stocks

Encadrement des services Approvisionnements et Développement Emballages (3 personnes)

Etude des évolutions du marché en relation avec le Marketing Intermarché

Référencement des nouveaux produits avec la R&D et traitement des anomalies fournisseurs



Août 2001-Déc 2002 : Adjointe Responsable Achats LES DELICES DU VALPLESSIS (35)

Fabrication de Pâtisseries surgelées, Glaces, Crèmes glacées, Groupe INTERMARCHE (150 pers., ISO 9001 / 14001)

Conception, développement et optimisation du Packaging, valorisation Eco Emballage

Encadrement des services Approvisionnements et Réception (10 personnes)

Mise en place et déploiement du logiciel ERP / GPAO IRenaissance (Ross)

Essais industriels et assistance auprès de la Production et des agences de création

Audits internes et fournisseurs, évaluations annuelles et indicateurs de satisfaction Clients



Sept 1999- Août 2001 : Responsable Qualité Hygiène

Compagnie Production Alimentaire (77)

Fabrication d’Entrées charcutières, Pâtisseries et Plats cuisinés sous vide, Groupe AIR France (200 pers, ISO 9002)

Encadrement du laboratoire de contrôle qualité et de l’équipe de Plonge (8 personnes)

Formation du personnel en matière d’hygiène et qualité, animation sécurité, CHSCT

Mise en œuvre de la certification ISO9002 et HACCP, démultiplication dans les services

Interlocuteur des Services Vétérinaires, DGAL et DGCCRF, gestion des sous traitants



Mes compétences :

Achats

Cosmétique

Pharmacie

Négociation

Sourcing

Management