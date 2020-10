Creer COOPÉRATIVE

CREER est une Coopérative Régionale d'Economies d'Energies à La Seyne sur Mer.

CREER c'est un Bourdonnement d'Activités !

CREER étudie, conseille, commercialise et installe des systèmes déconomies dénergies renouvelables.



Artisans : Les avantages à adhérer à la coopérative :

Faites partie d'un réseau d'artisans multi-compétences et partagez vos expériences, problématiques grâce à des rencontres. Être indépendant sans être seul !

Facilitez vos démarches administratives grâce aux supports de CREER.

Proposez une offre GLOBALE en efficacité énergétique aux clients grâce aux diverses compétences et certifications de la coopérative.

Bénéficiez de prix négociés sur le matériel.

Profitez de la communication de CREER et développez votre chiffre d'affaires.

Gagnez du temps et de l'argent !



Clients : Les avantages à passer par la coopérative :

Faites travailler un artisan local, proche de vous.

Faites faire vos travaux par un artisan professionnel et reconnus par ses pairs et par les certifications.

Bénéficiez d'une offre globale grâce aux compétences variées des artisans.

Réalisez un projet de rénovation énérgétique en accord avec l'environnement.

Bénéficiez de prix négociés sur le matériel.

Profitez de la réalisation et suivi des aides financières.

Gagnez du temps et de l'argent !